الحوثيون يصيبون سفينة أمريكية بصاروخ باليستي في البحر الأحمر

أصابت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الاثنين، سفينة أمريكية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي، دون وقوع إصابات.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر بيان "حوالي الساعة 4 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومين من إيران، اليوم الاثنين، صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، وأصابوا سفينة الحاويات "جيبرلتار إيجل".



وأضاف البيان أن "السفينة ترفع علم جزر مارشال، وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة".



وأشار البيان إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، حيث واصلت السفينة رحلتها.



وفي وقت سابق من اليوم حوالي الساعة الثانية بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، رصدت القوات الأمريكية صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق باتجاه الممرات الملاحية التجارية بجنوب البحر الأحمر، وفق بيان للجيش الأمريكي.



ولفت البيان إلى أن الصاروخ فشل في الانطلاق، واصطدم بالأرض في اليمن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.



يشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وجهتا ضربات لأهداف تابعة لجماعة الحوثي؛ ردا على قيام الجماعة باستهداف سفن في البحر الأحمر، مما يهدد حرية الملاحة.



وتقول جماعة الحوثي أنها تستهدف السفن الإسرائيلية وغير الإسرائيلية المتجهة إلى إسرائيل تضامنا مع سكان غزة الذين يتعرضون لهجمات إسرائيلية.