تم اختيار عبارة "إعادة المهاجرين التهجير"، والتي يقصد بها إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، كأسوأ عبارة في ألمانيا في عام 2023، وذلك حسبما أعلنت حملة "الكلمة غير المناسبة" للنقد اللغوي في مدينة ماربورج اليوم الإثنين.



وبررت لجنة التحكيم اختيارها لهذه العبارة بأنها "تحولت داخل حركة الهوية والأحزاب اليمينية والمجموعات اليمينية واليمينية المتطرفة، إلى تعبير ملطف للمطالبة بطرد الناس قسرا وحتى الترحيل الجماعي للأشخاص ذوي الأصول المهاجرة".



وذكرت اللجنة، أن انتقاد استخدام هذه العبارة يرجع إلى أنها تم استخدامها في العام الماضي كـ"مصطلح حربي يميني، ومصطلح تجميلي يخفي النوايا الفعلية".



وباختيارها "للعبارة الأسوأ"، تأخذ لجنة الخبراء التي تتألف أساسا من علماء لغة، موقفا من نقاش حاضر بقوة في ألمانيا.



وكانت دار "كوركتيف" الإعلامية نشرت يوم الأربعاء الماضي نتائج تحقيقها حول اجتماع في فيلا في مدينة بوتسدام، شارك فيه مسؤولون من حزب البديل من أجل ألمانيا ومتطرفون يمينيون وأعضاء من الحزب المسيحي الديمقراطي واتحاد القيم الذي يعتبر من غلاة المحافظين، وذلك في نوفمبر الماضي.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أكد مارتين زيلنر، رئيس حركة الهوية اليمينية المتطرفة السابق في النمسا،أنه تحدث في هذا الاجتماع عن تعبير "ريميجراتسيون" إعادة التهجير.



وتجدر الإشارة إلى أنه عندما يستخدم المتطرفون اليمينيون هذا المصطلح، فإنهم يقصدون به عادة ضرورة مغادرة عدد كبير من الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية لألمانيا حتى بالقوة إذا استلزم الأمر.