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رئيس الوزراء البريطاني: دمرنا 13 منصة إطلاق صواريخ حوثية

هديل هلال
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 5:49 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 5:49 م

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن بلاده دمرت 13 منصة إطلاق صواريخ حوثية؛ لأن الجماعة اليمنية تهدد الأمن الملاحي في البحر الأحمر.

وأضاف خلال كلمة بشأن الوضع في البحر الأحمر والضربات على الحوثيين، مساء الاثنين، أن الهجمات ضد الحوثيين كانت محدودة ومنسقة، قائلًا إنها «حققت أهدافها ولم تسفر عن خسائر مدنية».

ونوه أن «هجمات الحوثيين على السفن تعرض حياة الأبرياء للخطر»، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات فاعلة للتعامل مع تلك المشكلة.

وأشار إلى أن الهجمات على السفن تؤدي إلى زيادة الأسعار، وتعوق نقل الأدوية والمواد الأساسية الأخرى التي يحتاجها الشعب البريطاني.

ولفت إلى أن «الحوثيين يستهدفون السفن بشكل عشوائي»، معقبًا: «الأمر لا علاقة له بإسرائيل وغزة، إنهم يستهدفون السفن من كل أنحاء الدول»، بحسب تعبيره.

وحذر من المخاطر التي قد تحدث إذا لم ترد بريطانيا على هجمات الحوثي، قائلًا إن تلك الهجمات تهدد الأمن الدولي، ولها أثر كبير على الاقتصاد العالمي، وتعرض مصالح بريطانيا للخطر.

وذكر أن «هجمات الحوثيين جعلت الوضع الإنساني في اليمن أكثر سوءًا»، مختتمًا: «تلك الهجمات يجب أن تتوقف، ونتخذ خطوات في سبيل حدوث هذا الأمر».

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