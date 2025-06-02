الحكومة السورية وقسد تتبادلان سجناء في خطوة لنزع فتيل التوتر

تبادلت السلطات السورية وقوات يقودها الأكراد اليوم الاثنين، أكثر من 400 سجين في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين الجانبين في وقت سابق من العام الجاري.

وتأتي عملية التبادل في مدينة حلب، شمال سوريا، كخطوة في إطار إجراءات بناء الثقة بين الحكومة في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة من أمريكا، والتي يقودها الأكراد.

وقد جرى تبادل مماثل في شهر أبريل الماضي.

وقال ملهم عكيدي، نائب محافظ حلب، إنه تم الإفراج عن 470 سجينا من كلا الجانبين، مضيفا أن عملية التبادل "تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المحافظة".

وأضاف أنه "إذا كان هناك المزيد من السجناء فسيتم إطلاق سراحهم في المستقبل القريب".

وقال ياسر محمد حكيم إنه اعتقل قبل ستة أشهر بعد أن قاد سيارته إلى منطقة تسيطر عليها قوات قسد عن طريق الخطأ.

وأضاف الرجل أنه كان محتجزا في سجن يتم فيه احتجاز أعضاء من تنظيم داعش في سوريا.

كانت الحكومة المركزية السورية قد توصلت في مارس الماضي إلى اتفاق مع قوات قسد التي تنتشر في مدينة حلب، يشمل وقفا لإطلاق النار ودمج القوة الرئيسية المدعومة من الولايات المتحدة هناك في الجيش السوري.

وتم التوقيع على الاتفاق من جانب الرئيس المؤقت أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد قسد.