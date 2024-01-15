فتح مكتب المدعي العام التركي في مدينة أنطاليا ، تحقيقا قضائيا مع لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل بتهمة "التحريض العلني على الكراهية".

وكان جيهزقيل اللاعب في فريق "أنطاليا سبور" قد أظهر للكاميرات بعد تسجيله هدفا في مرمى فريق "طرابزون سبور" أمس الأحد، ضمادة على يده عليها نقش يرمز لإسرائيل (نجمة داود) ومكتوب بجانبه "100 يوم، 7/10"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر 2023، حسبما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الاثنين.

وأعلن وزير العدل التركي يلماز تونج، في تغريدة له عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن ما فعله اللاعب وما كتبه على يده يعد دليلا على دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تشنها انتقاما ضد قطاع غزة.

وكتب وزير العدل التركي في تغريدته : "سنواصل دعم الفلسطينيين المضطهدين" .. مستنكرا "الإبادة الجماعية" المستمرة في غزة.

وذكرت عدة وسائل إعلام تركية بينها وكالة أنباء الأناضول الرسمية وقناة "إن تي في" الخاصة أن اللاعب الإسرائيلي جرى احتجازه الليلة الماضية.

ومن جهته .. أعلن نادي "أنطاليا سبور" أنه استبعد من فريقه اللاعب الإسرائيلي الذي اتهمه بارتكاب "تصرف ضد قيم بلادنا".

وكان اتحاد كرة القدم التركي قد أدان في بيان له أمس ما فعله لاعب كرة القدم الإسرائيلي، قائلا: "ندين السلوك غير المقبول تماما للاعب كرة القدم ساجيف جيهزقيل خلال المباراة بين أنطالياسبور وطرابزون سبور التي لعبت اليوم، ونرى قرار أنطالياسبور باستبعاد اللاعب من فريقه مناسبا".

ووفقا لإحصائيات طبية من قطاع غزة ، فقد أسفرت الهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة عن مقتل ما لا يقل عن 23 ألفا و968 شخصا بينهم أطفال ونساء.