وزير دفاع إسرائيل: لن يكون هناك تهديد عسكري من غزة بعد انتهاء الحرب

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الإثنين، أنه لن يكون هناك تهديد عسكري من غزة عند انتهاء الحرب.



وقال غالانت خلال مؤتمر صحفي إن "القوة العسكرية هي الكفيلة باستعادة المخطوفين وتحقيق أهداف الحرب".



وأوضح أن السلطة القادمة في غزة يجب أن ترتكز أن تكون غير معادية لإسرائيل.



وتابعى غالانت "أقول لنتنياهو وغانتس إن حكومة الوحدة مهمة لانتصارنا في الحرب وتحقيق أهدافها".



وحول مصير المحتجزين في غزة، قال إن حماس تمارس "اعتداءات نفسية" فيما يتعلق بمصير الرهائن في غزة.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين 24 ألفا و100 شهيد و60 ألفا و832 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 % من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.