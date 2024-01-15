وفد أمريكي غير رسمي يلتقي بالرئيسة التايوانية والرئيس المنتخب

قالت الرئيسة التايوانية تساي انج وين، اليوم الاثنين، إن زيارة وفد أمريكي غير رسمي للبلاد بعد فترة قصيرة من إجراء الانتخابات تمثل "أهمية كبيرة".

وقد فاز لاي تشينج تي، الذي ينتمى للحزب الديمقراطي التقدمي الذي تنتمى له تساي، في الانتخابات الرئاسية أمس الأول السبت بعد حصوله على 2ر40%. وسوف يتم تنصيبه في 20 مايو المقبل.

وأكدت تساي، خلال اللقاء اليوم الاثنين في المكتب الرئاسي، أن زيارة الوفد الأمريكي ذات أهمية كبيرة، "حيث إنها لا تظهر فقط دعم الولايات المتحدة للديمقراطية التايوانية، ولكن أيضا تعكس الشراكة الوثيقة والراسخة بين الدولتين"، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتبها.

ووفقا للمعهد الأمريكي في تايوان، السفارة الأمريكية الفعلية في تايبيه، فإن الوفد وصل تايبيه أمس الأحد. ويضم الوفد مستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي ونائب وزير الخارجية السابق جيمس ستينبيرج ورئيسة المعهد الأمريكي في تايوان لورا روزنبرجر.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب تساي أن هادلي قال للرئيسة إن هدف زيارة الوفد هو التأكيد على أن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان راسخ وقائم على أساس المبادئ وموافقة الحزبين الرئيسيين.

وقال هادلي: "نتطلع لاستمرار العلاقات بين تايوان وأمريكا تحت قيادة الحكومة الجديدة وحماية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان سويا".

كما توجه الوفد الأمريكي إلى مقر الحزب الديمقراطي التقدمي لتهنئة لاي ونائبه هسياو بي خيم، مبعوث تايوان السابق للولايات المتحدة.

وخلال اللقاء، قال لاي إن الناخبين في تايوان أظهروا للعالم إيمانهم الراسخ بالديمقراطية والحرية، وهما قيمتان أساسيتان تتشارك فيهما تايوان وأمريكا، كما أنهما يمثلان أساسا طويل المدى وراسخ للشراكة.

وأضاف: "خلال الثمانية أعوام الماضية، في ظل تغير العالم سريعا، تقوم تايوان بحماية الديمقراطية والسلام وتعميق الشراكة مع الشركاء الديمقراطيين ومن بينهم أمريكا بأسلوب ثابت وعملي. ولقد حظينا بدعم وثقة على نطاق واسع من المجتمع الدولي".

وأوضح أنه "على الرغم من أن الصين مستمرة في استخدام الأنشطة العسكرية والأخرى الغامضة التي تتطفل على تايوان، ما زال يمكن لتايوان أن ترد بهدوء وتتعاون مع الشركاء منفتحي الذهن، بما فيهم أمريكا، للسعي للحفاظ على الوضع الحالي السلمي عبر مضيق تايوان".

يشار إلى أن أمريكا ملزمة قانونيا بدعم القدرات الدفاعية لتايوان وفقا لمعاهدة العلاقات مع تايوان عام 1979.

وتحظى تايوان بحكومة مستقلة منذ 1949، ولكن الصين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.