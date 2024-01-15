محافظ مطروح: استقبال قافلة طبية مجانية لأمراض الأنف والأذن والحنجرة من مديرية الصحة بالبحيرة

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه من المقرر استقبال قافلة طبية مجانية تضم فريق متميز من جراحي الأنف والاذن والحنجرة من مديرية الصحة بالبحيرة الخميس والجمعة القادمين؛ لإنهاء قائمة الإنتظار المؤجلة في عمليات جراحة الأنف والاذن بمستشفى مطروح العام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح،أنه من المتوقع إجراء ما يقرب من 120- 150 عملية جراحية للمرضى من الحالات المؤجلة على مدار يومين، والتي تم توقيع الكشف عليها سابقاً وتم تحديد لها موعد سابق.

وأكد أنه سيتم استدعاء الحالات المؤجلة التى سبق لها الكشف حسب الكشوف الموجودة بقسم الأنف والأذن أيام الثلاثاء والأربعاء القادمين لإنهاء إجراءات الدخول ومراجعة الفحوصات،وتحديث التحاليل وخطابات التأمين الصحي اللازمة لإتمام الجراحة، وتقسيم العدد النهائي إلى مجموعتين على مدار يومى عمل لإجراء العمليات وليس توقيع الكشف على حالات جديدة، وسيتم حجز المجموعة الأولى يوم الأربعاء المقبل ودخول العمليات يوم الخميس القادم، وحجز المجموعة الثانية يوم الخميس القادم ودخول العمليات يوم الجمعة القادم.

ووجه محافظ مطروح بتيسير أعمال القافلة الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة وسريعة ولائقة بأهالي محافظة مطروح، مشددا على الالتزام بأسبقية الحجز والتواصل مع الحالات للاستعداد والعمل على مزيد من هذه القوافل وبروتوكولات التعاون بين مختلف مديريات الصحة لإنجاز الحالات المؤجلة والقضاء على قوائم الانتظار في جميع التخصصات، مع تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإتمام هذه القوافل ونجاح جهودها والتى تحمل شعار "يوم فى حب مصر".