راينميتال الألمانية للصناعات الدفاعية تبيع نظام دفاع جوي جديد للجيش الإيطالي

قالت شركة "راينميتال" الألمانية العملاقة للصناعات الدفاعية، اليوم الأربعاء، إنها باعت نظاما دفاعا جويا جديدا للجيش الإيطالي.

وقالت الشركة، التي تتخذ من دوسلدورف مقرا لها، إن القيمة الأولية لعقد نظام "سكاي نيكس" تبلغ 73 مليون يورو (75 مليون دولار)، مع وجود خيار لشراء 3 أنظمة أخرى بقيمة تقدر بنحو 204 ملايين يورو.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تسليم أول نظام تجريبي بحلول منتصف عام 2026.

ويشار إلى أن "سكاي نيكس" هو نظام دفاع جوي من شركة "راينميتال" قائم على استخدام المدفعية، ومصمم لمواجهة التهديدات من الصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون، بالإضافة إلى الطائرات دون طيار.

ويتكون النظام الدفاعي من وحدة استشعار للمراقبة الجوية، ومركز عمليات، و4 مدافع من عيار 35 ملليمترا، يتردد أنها تطلق ما يصل إلى 1000 طلقة في الدقيقة.

وقالت الشركة، إن إيطاليا هي أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تطلب النظام الجديد، الموجود في الخدمة بالفعل في أوكرانيا.