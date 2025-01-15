القاهرة الإخبارية: إعادة تأهيل البنية التحتية بجميع مناطق غزة خلال المرحلة الأولى للاتفاق

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أفادت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تشهد البدء في إعادة تأهيل البنية التحتية بجميع مناطق القطاع.

ولفتت إلى «إدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني لإزالة الركام والأنقاض في المرحلة الأولى، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق».

وأشارت إلى أن «المرحلة الأولى تشهد تسهيل إدخال ليس أقل من 60 ألف بيت مؤقت وكارافان، و200 ألف خيمة».

وقالت إنه «خلال المرحلة الأولى سيتم السماح لعدد يتفق عليه من العسكريين الجرحى بالسفر من خلال معبر رفح، لتلقي العلاج الطبي».

وصرحت بأنه «خلال المرحلة الأولى ستتم زيادة أعدد المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح، وإزالة القيود المفروضة على السفر، وعودة حركة البضائع والتجارة».