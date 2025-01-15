التنمية المستدامة وأهميتها للأطفال في أنشطة قصور الثقافة بالمناطق الجديدة الآمنة

شهدت مدرسة أهالينا "2"، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، ضمن فعاليات المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهدت الفعاليات لقاء تثقيفيا تحدثت به د. جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، والمشرف على المشروع الثقافي، عن التنمية المستدامة وأهميتها للأطفال، من خلال تداخلها في أنماط الحياة اليومية من خلال مفاهيم الاستدامة لتأثيرها الحاسم في تشكيل قِيم ومفاهيم النشء الصغير.

وأشارت لأهمية الإسهام في تنمية المهارات وتوفير الأدوات المناسبة للأجيال الحالية؛ حتى تتمكن من تحسين جودة الحياة من خلال التعليم وغرس مبادئ التنمية المستدامة من الصغر.

وفي الجانب الفني الفعاليات نفذت ورشة عمل أشكال وتصميمات ميداليات من الخرز للمدربات سماح عبد القادر، سوزان حمدي، وورشة عمل أقنعة من الفوم قدمتها مروة إبراهيم، إبراهيم عبد المنعم .

أقيمت الورشة من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري بالمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات".