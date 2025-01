رحب رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من المعاناة الإنسانية الهائلة والدمار.

وأعرب في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء اليوم الأربعاء، عن أمله في أن يحظى الاتفاق بموافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية.

ونوه أن «الحرب الوحشية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، بما في ذلك أكثر من 17 ألف طفل، إضافة إلى إصابة ما يزيد عن 100 ألف آخرين».

وأشار إلى أن «الكثير من الأشخاص فقدوا أطرافهم وتعرضوا لإصابات أخرى غيرت حياتهم».

وأضاف: «آمل أن تغتنم جميع الأطراف هذه الفرصة، وتحترم التزاماتها بالكامل، وتسمح للرهائن بالعودة إلى أسرهم، ولسكان غزة للبدء في إعادة بناء حياتهم».

ودعا المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات المرسلة إلى غزة، ودعم السلطة الفلسطينية لتحقيق الاستقرار في القطاع، وبدء عملية سياسية يمكن أن تؤدي إلى سلام دائم.

وأكد أن «السلام الدائم لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية ذات السيادة».

