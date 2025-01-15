وزيرة الداخلية الألمانية تطالب باحترام أكبر للمهاجرين المندمجين جيدا في المجتمع

طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بإبداء المزيد من الاحترام للمهاجرين المندمجين بشكل جيد في المجتمع.

وقالت فيزر في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية إن عدد الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة في ألمانيا يبلغ نحو 25 مليون شخص، أي ما يعادل نحو 30% من السكان.

وأضافت: "لقد أصبحوا منذ فترة طويلة جزءا طبيعيا من مجتمعنا ويحافظون على استمرارية بلدنا في العديد من المجالات - في المستشفيات ومرافق الرعاية، وفي الشركات والصناعة. ما يحققه هؤلاء الناس يستحق المزيد من الاحترام".

وانتقدت فيزر، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اقتراح زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس بسحب الجنسية الألمانية من المجرمين الذين يحملون جوازات سفر مزدوجة، مشيرة إلى أن هذا يؤدي إلى الشعور بأن هناك مواطنين من الدرجة الأولى ومواطنين من الدرجة الثانية، وقالت: "هذا نقاش على حساب الأشخاص الذين عملوا بجد من أجل حياتهم في ألمانيا".

كما وصفت الوزيرة مطالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى "إعادة التهجير"، أي الإعادة إلى الوطن على نطاق واسع، بأنها "ازدراء للإنسانية" وتضر بألمانيا كمركز اقتصادي.

وتناقش الحكومة الألمانية اليوم تقرير الهجرة لعام 2023 التابع لوزارة الداخلية الاتحادية والمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين. وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، هاجر إلى ألمانيا نحو 93ر1 مليون شخص في عام 2023، بينما هاجر منها 27ر1 مليون شخص آخرين. ويبلغ معدل الهجرة الصافي حوالي 660 ألف شخص، وهو أقل بنحو 55% عن عام 2022.