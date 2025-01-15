 ارتفاع التضخم في إسبانيا إلى 2.8% في ديسمبر - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يناير 2025 4:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع التضخم في إسبانيا إلى 2.8% في ديسمبر

مدريد - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 4:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 4:00 م

أظهرت البيانات المعدلة الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسباني، اليوم الأربعاء، تسارع التضخم في ديسمبر، وفق التقديرات الأولية؛ بسبب تكاليف النقل.

وارتفع تضخم أسعار المستهلك إلى 2.8% في ديسمبر من 2.4% في نوفمبر، وأعلى معدل مماثل سجل آخر مرة في يوليو.

وارتفع التضخم المنسق في الاتحاد الأوروبي إلى 2.8% من 2.4%، وكان هذا أعلى تضخم منذ يوليو الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بواقع 2.9%.

وبلغ التضخم الأساسي 2.6% بارتفاع من 2.4% قبل شهر، بحسب البيانات.

وكانت الزيادة مدفوعة بارتفاع تكلفة النقل والترفيه والثقافة.

وارتفعت تكاليف النقل بواقع 0.6% والترفيه والثقافة بواقع 3.2%.

وعلى أساس شهري، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين أكثر من المقدر إلى 0.5% من 0.2% في نوفمبر.

وكان مكتب الإحصاء، قدر في البداية تضخما شهريا بواقع 0.4%.

وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر المنسق بواقع 0.4% على أساس شهري، وفق التقديرات، بعدما ظل ثابتا في الشهر السابق عليه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك