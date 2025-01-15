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أظهرت البيانات المعدلة الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسباني، اليوم الأربعاء، تسارع التضخم في ديسمبر، وفق التقديرات الأولية؛ بسبب تكاليف النقل.

وارتفع تضخم أسعار المستهلك إلى 2.8% في ديسمبر من 2.4% في نوفمبر، وأعلى معدل مماثل سجل آخر مرة في يوليو.

وارتفع التضخم المنسق في الاتحاد الأوروبي إلى 2.8% من 2.4%، وكان هذا أعلى تضخم منذ يوليو الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بواقع 2.9%.

وبلغ التضخم الأساسي 2.6% بارتفاع من 2.4% قبل شهر، بحسب البيانات.

وكانت الزيادة مدفوعة بارتفاع تكلفة النقل والترفيه والثقافة.

وارتفعت تكاليف النقل بواقع 0.6% والترفيه والثقافة بواقع 3.2%.

وعلى أساس شهري، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين أكثر من المقدر إلى 0.5% من 0.2% في نوفمبر.

وكان مكتب الإحصاء، قدر في البداية تضخما شهريا بواقع 0.4%.

وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر المنسق بواقع 0.4% على أساس شهري، وفق التقديرات، بعدما ظل ثابتا في الشهر السابق عليه.