الشرطة الإسرائيلية: صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب

قالت الشرطة الإسرائيلية إن هجوما صاروخيا إيرانيا في منطقة تل أبيب أسفر عن وقوع عدة أضرار، حيث يعمل خبراء المفرقعات على تأمين المواقع المتضررة، في حين تحدثت خدمة الإسعاف عن وقوع ستة مصابين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مباني وسيارات تضررت. وأفاد موقع واي نت الإخباري بأن طهران استخدمت مجددا القنابل العنقودية.

وكان قد تم إصدار إنذار من هجوم صاروخي في وقت سابق حول مدينة تل أبيب، وقال السكان إنهم سمعوا دوي انفجارات.

وقد أعلنت هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية شن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل.