الصين ترحب بأول زيارة لنواب من أوروبا منذ 8 سنوات

رحبت الصين بأول زيارة لوفد من البرلمان الأوروبي منذ 8 سنوات، حيث تسعى بكين إلى استقرار العلاقات بعد رفع العقوبات الانتقامية العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، في مؤتمر صحفي دوري، إن الوفد بدأ زيارته اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتنهي هذه الزيارة فترة انقطاع طويلة بسبب جائحة كورونا والتوترات الدبلوماسية بشأن قضايا حقوق الإنسان، وذلك رغم استمرار التوترات بشأن التجارة وما يزعم عن دعم بكين لروسيا في حربها على أوكرانيا.

وأضافت ماو أن لجنة الشئون التشريعية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وجهت الدعوة لنظرائهم في الاتحاد الأوروبي لزيارة الصين، مؤكدة أن بكين تعتقد أن هذا التبادل سيعزز التعاون بين النواب و"يسهل النمو السليم والمطرد للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي".

وذكر بيان سابق صادر عن البرلمان الأوروبي، أن الوفد المكون من تسعة أعضاء، برئاسة النائبة آنا كافاتزيني، سيتوجه إلى بكين وشنغهاي في زيارة تستغرق 3 أيام.

ويمثل هذا الوفد لجنة السوق الداخلية، ومن المقرر أن يجتمع مع مسئولين صينيين من بينهم شين تشونياو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهو أعلى هيئة تشريعية في الصين.