رئيس الوزراء: نعمل على التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركتين عالميتين لإنتاج السيارات في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أنهت برنامج تحفيز صناعة السيارات بتعديلاته، وأقرت به حوافز إضافية لصناعة السيارات الكهربائية.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن الحوافز التي وضعتها الدولة كافية لتشجيع الشركات الكبرى.

وأعلن أن الحكومة تعمل الآن على التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركتين عالميتين كبيرتين، استنادًا لتجارب الدول الأخرى التي نجحت في جذب صناعة سيارات متقدمة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن «تلك الدول استقطبت في البداية شركة أو اثنتين من الشركات العالمية، لإنتاج عدد كبير من السيارات».

ونوه أن قيام صناعة السيارات بقوة يحتاج إنتاج ما بين 150 ألفًا إلى 200 ألف سيارة سنويًا، مضيفًا: «مش هينفع الشركات اللي بتقول هنتج 10 آلاف أو 15 ألف سيارة في السنة، رغم إنه بالتأكيد مرحب بهم».

ولفت إلى أن إبرام اتفاق نهائي مع الشركتين العالميتين، وبدء الإنتاج في القريب العاجل يشجع على جذب المزيد من الشركات للاستثمار في مصر.