الصحة اللبنانية: 4 شهداء في غارتين إسرائيليتين على يحمر الشقيف

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بسقوط 4 ضحايا في غارتين إسرائيليتين على يحمر الشقيف.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان، بأن «غارتي العدو الإسرائيلي على شاحنة ودراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف - قضاء النبطية أدتا إلى استشهاد 4 مواطنين».

وشهدت مناطق جنوب لبنان خلال الساعات الماضية تصعيدًا ميدانيًا واسعًا، إذ نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات استهدفت منازل وبنى تحتية في بلدات شمع والطيبة، إلى جانب غارات جوية على دير عامص ومجدل سلم وتولين، وفق مصادر ميدانية نقلتها تقارير محلية.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية للغارات الإسرائيلية منذ 2 مارس وحتى 24 أبريل، بلغت 2491 شهيدا و7719 جريحًا، ما يعكس حجم التصعيد المستمر على الجبهة الجنوبية.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية للبنان، في إطار الردود المتبادلة بين الجانبين منذ اندلاع المواجهات الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار أعلن عنه في 16 أبريل، عقب مفاوضات استضافتها واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بوساطة أمريكية قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونص على فترة تهدئة لمدة عشرة أيام جرى تمديدها لاحقًا لثلاثة أسابيع إضافية بهدف إتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات أمنية أوسع.

ورغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سجل الجيش اللبناني خروقات إسرائيلية شملت قصفًا طال عددًا من القرى الجنوبية، في وقت تواصلت فيه العمليات العسكرية المتبادلة على جانبي الحدود.