تشرد المئات بسبب اشتباكات قبلية دامية في غرب السودان

أدت اشتباكات قبلية دامية في ولاية جنوب دارفور بغرب السودان إلى تُشرد مئات المواطنين الذين باتوا بلا مأوى بعد تدمير كل ممتلكاتهم ومدخراتهم.

وتعيش منطقة "حلة يحيى دود" الواقعة غرب أم زعيفة بولاية جنوب دارفور، كارثة إنسانية، بعد أن التهمت النيران الجزء الأكبر من القرية مخلفةً وراءها حطاماً ونازحين بلا مأوى ولا غطاء، وفق ما نشره موقع "دارفور نيوز" اليوم السبت.

وشهدت منطقة "أم زعيفة"، يوم الثلاثاء الماضي، اشتباكات دامية ومؤسفة بين قبيلتي "الترجم وأسنقور"، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ولم تتوقف المأساة عند القتال، بل امتدت لتشمل حرق القرية بشكل شبه كامل ونهب وتدمير كل ممتلكات المواطنين ومدخراتهم.

ويفترش الآن المئات من سكان "حلة يحيى دود" الأرض ويلتحفون السماء في العراء، بعد فقدان منازلهم ومصادر رزقهم وسط غياب تام لأدنى مقومات الحياة الأساسية من غذاء وكساء ومأوى.

ورغم قيام وفد من "حكومة تأسيس" بزيارة ميدانية لتقييم حجم الأضرار، إلا أن مواطني المنطقة أكدوا لـ"دارفور نيوز" أن الزيارة توقفت عند حدود المعاينة والوعود فقط، حيث لم تصل أي مساعدات إنسانية أو إغاثية ملموسة للمتضررين حتى اللحظة.

وناشدت مكونات المنطقة، المنظمات الإنسانية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لتقديم يد العون للأسر المنكوبة في إقليم دارفور الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.

و"تأسيس" هو تحالف سياسي بمشاركة قوات الدعم السريع انطلق في يوليو الماضي، وأعلن تشكيل حكومة موازية في السودان برئاسة محمد حسن التعايشي.

يشهد السودان حربا منذ أبريل 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.