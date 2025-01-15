تامر عبد الحميد: ممدوح عباس «بابا نويل» الزمالك

قال تامر عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، إن الفارس الأبيض يحتاج للتدعيم بأكثر من صفقة خلال الانتقالات الشتوية الجارية .

أضاف تامر عبدالحميد، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :" الأولوية للزمالك صرف مستحقات اللاعبين ثم التجديد لأحمد زيزو ثم الصفقات الجديدة، وممدوح عباس هو "بابا نويل" نادي الزمالك في الوقت الحالي ".

تابع: "لم أر حتى الآن من مجلس الزمالك أفكار من داخل الصندوق أو خارجه لزيادة موارد النادي، وممدوح عباس دفع حتى الآن لنادي الزمالك ما يتجاوز الـ 200 مليون جنيه، وأعضاء مجلس إدارة الزمالك هم مجموعة من حديثي العهد في الإدارة".

وشدد تامر عبد الحميد: "قطاعات الناشئين داخل نادي الزمالك تعج بالكوارث، والعديد من ملفات الزمالك التي تولى إدارتها حسين السيد عضو مجلس الإدارة نتائجها جاءت كارثية، وكل الوعود التي قدمها مجلس حسين لبيب إلى الجماهير والجمعية العمومية قبل الانتخابات لم ينفذ منها أي شيء".

واصل: "مجلس إدارة الزمالك مجموعة من المنقسمين على أنفسهم ، وهناك أعضاء داخل مجلس إدارة الزمالك لديهم لجان إلكترونية للهجوم على أعضاء آخرين في نفس المجلس".

أتم:" أين استثمار نادي الزمالك في القناة وأرض أكتوبر وقطاعات الناشئين؟، و نادي الزمالك يمر بأسوا حالاته من الناحية الاجتماعية داخل مقر النادي، وعضو نادي الزمالك يعاني حاليا في وجود مجلس إدارة حسين لبيب ويقول "ولا يوم من أيام المجلس السابق".