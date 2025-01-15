استمرار التراجع البطيء للعملة التركية

واصلت الليرة التركية تراجعها البطيء خلال الأسبوع الحالي، في حين ظل معدل التذبذب المتوقع لليرة أمام الدولار بالقرب من أقل مستوياته منذ 4 شهور.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول الدولار مقابل 51ر35 ليرة لكل دولار بحلول الساعة السابعة و39 دقيقة صباحا بتوقيت اسطنبول بانخفاض نسبته 1ر0% عن مستواه أمس. ومن المتوقع أن يكون معدل التذبذب في سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال شهر في حدود 7750ر9% وهو أقل مستوى له منذ 10 سبتمبر الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى تراجع أغلب العملات الصاعدة في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون في أسواق الصرف بيانات تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم لرصد أي إشارات بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في حين يلتقي وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشك بالمستثمرين في مؤتمر بنك أوف أمريكا تركيا بلندن لاستعراض أوضاع الاقتصاد والمالية العامة في تركيا.