ماركو روبيو المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية يتعهد بوضع مصالح بلاده فوق كل شيء

تعهد ماركو روبيو عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فلوريدا اليوم الأربعاء بتنفيذ رؤية الرئيس المنتخب دونالد ترامب "أمريكا أولا" خلال عمله كوزير للخارجية، مشددا في جلسة تأكيد ترشيحه على أن الإدارة القادمة سترسم مسارا جديدا من خلال وضع المصالح الأمريكية "فوق كل شيء".

وقال روبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن "وضع مصالحنا الوطنية الأساسية فوق كل شيء آخر ليس انعزالية. إنه الإدراك المنطقي أن السياسة الخارجية التي تركز على مصلحتنا الوطنية ليست شيئا قديما عفا عليه الزمن".

وتابع روبيو أن "النظام العالمي في فترة ما بعد الحرب لم يعد قديما فحسب، إنه الآن سلاح يستخدم ضدنا".

وتعد هذه بداية مميزة من روبيو (53 عاما)، الذي ولد في ميامي لأبوين مهاجرين كوبيين، والذي، إذا تم تأكيد ترشيحه، سيصبح أول لاتيني يشغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة.