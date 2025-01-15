على خلفية صياغة صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، قدم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف وزعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريش، وثيقة مطالب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كشرط لبقائه في الحكومة.

وتتضمن وثيقة المطالب، التي نشرتها وكالة «معا»، التزامًا صريحًا باستكمال الهدف الاستراتيجي المتمثل في إسقاط حكم حماس في غزة، واستئناف القتال في نهاية فترة وقف إطلاق النار البالغة 42 يومًا، إذا كان حكم حماس لا يزال قائمًا.

وطالب سموتريش، بـ«زيادة القوة العسكرية في المرحلة القادمة من القتال، وذلك باستخدام إجراءات إضافية، وتقليص كبير في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع».

كما طالب الوزير المتطرف بـ«السيطرة الدائمة على الأراضي الاستراتيجية في قطاع غزة، وتعزيز التحركات لتشجيع الهجرة من القطاع».

بل إن الوثيقة تشير إلى الحاجة إلى تغييرات هيكلية في النظام الأمني.

وبحسب القناة السابعة العبرية، فإن سموتريش يطالب باستبدال رئيس الأركان ورؤساء الجيش، إلى جانب إعادة تعديل الخطط العملياتية لاستمرار القتال.