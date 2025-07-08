توتنهام يتعاقد مع الياباني تاكاي

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعاقده مع كوتا تاكاي، لاعب كاواساكي فرونتال الياباني، في إطار تدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف توتنهام اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدافع الياباني كوتا تاكاي لـ 5 مواسم، ليكون هو ثاني الصفقات التي يبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد المهاجم الفرنسي ماثيس تيل بشكل دائم بعدما كان معارًا لمدة ستة أشهر قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وشارك تاكاي، في أربع مباريات دولية مع منتخب اليابان الأول، وكان أول ظهور له مع منتخب بلاده في مباراة تصفيات كأس العالم ضد الصين في سبتمبر الماضي.

ولعب كوتا تاكاي، البالغ من العمر 20 عامًا دورًا رئيسيًا في فوز كاواساكي فرونتال بكأس السوبر الياباني عام 2024، كما اختير أفضل لاعب شاب في ذلك العام.