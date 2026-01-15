تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، من إخماد حريق محدود اندلع داخل بوفيه بالطابق الثامن في مبنى سنترال المنشية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل بوفيه السنترال، الكائن بدائرة حي وسط.

وانتقلت قوات الشرطة ترافقها سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق داخل البوفيه، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب، دون امتدادها إلى باقي الطوابق أو المنشآت المجاورة.

ووفقًا لمصدر أمني، أرجعت المعاينة الأولية سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لمنع تجدد الاشتعال، كما جرى ندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وبيان أسبابه بدقة.

فيما تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.