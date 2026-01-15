الولايات المتحدة تبدأ سحب قوات من قاعدة العديد في قطر بعد تهديدات ترامب لإيران

بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من قاعدة العديد العسكرية على مشارف العاصمة القطرية الدوحة، وفقا لشبكتي (سي بي إس) و (إن بي سي) يوم الأربعاء، في ظل تهديدات أمريكية تجاه إيران بعد احتجاجات شعبية واسعة.

وتزايدت حالة عدم اليقين في المنطقة بعد إعلان الحكومة البريطانية عن إغلاق سفارتها في طهران مؤقتا.

وأفادت الشبكتان الأمريكيتان بأنه من المقرر إجلاء "مئات الجنود" من قاعدة العديد الواقعة على الجانب الآخر من الخليج بالنسبة لإيران. ونقلت شبكة (سي إن إن) عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه وصف هذا الإجراء بأنه "إجراء احترازي".

وأكد مكتب الإعلام الحكومي القطري التقارير الإعلامية ذات الصلة في بيان نشر على منصة إكس، مشيرا إلى أن هذه التدابير تأتي استجابة لـ "التوترات الإقليمية الحالية".

وذكر مكتب الاعلام الدولي في قطر أنه بالإشارة إلى التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية، أن مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وشدد مكتب الإعلام الدولي -في بيان على موقعه- أن دولة قطر تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية منشآتها الحيوية والعسكرية.

ونوه مكتب الإعلام الدولي أن في حال توافر اي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وتعد قاعدة العديد واحدة من أهم القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث يوجد فيها عادة نحو 10 آلاف من الجنود والعاملين المدنيين، وتعمل أيضا كمركز قيادة للعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه تحذيرا غامضا لإيران يوم الثلاثاء، وسط تكهنات بأنه قد يفكر في القيام بعمل عسكري بعد حملة القمع الواسعة التي شنتها الدولة على المحتجين الإيرانيين.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال: "أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج... استولوا على مؤسساتكم!!!"، مضيفا أنه ألغى جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف "القتل العبثي للمتظاهرين".

ووعد ترامب بأن "المساعدة في الطريق"، دون أن يوضح شكل هذه المساعدة.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها أوسلو، إن ما لا يقل عن 3428 متظاهرا قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الحكومة في نهاية ديسمبر، مضيفة أن عدد القتلى الفعلي قد يكون أعلى بكثير.

وكانت الولايات المتحدة ضربت منشآت نووية إيرانية بصواريخ وقنابل في يونيو خلال الحرب القصيرة بين إسرائيل وإيران.