بوتين: لا يمكن ضمان أمن الدول على حساب الآخرين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه لا يمكن ضمان أمن الدول على حساب أمن الدول الأخرى.

وأضاف بوتين، خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب في الكرملين: "يجب أن ننطلق من حقيقة أن الأمن يجب أن يكون شاملا حقا، وبالتالي متساويا، ولا يمكن ضمانه للبعض على حساب أمن الآخرين"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع الرئيس الروسي: "هذا المبدأ راسخ في المعاهدات والوثائق القانونية الدولية الأساسية، وأن تجاهل هذه المبادئ الأساسية والحيوية لم يفض قط إلى خير، ولن يؤدي ذلك أبدًا إلى أي شيء جيد".

وقال بوتين: "على المجتمع الدولي أن يطالب بإصرار بالامتثال للقانون الدولي وأن يدعم أيضا نظاما عالميا جديدا متعدد الأقطاب وأكثر عدلا".

وتابع الرئيس الروسي: "يبدو أن المخرج المعقول من هذا الوضع هو المطالبة بشكل أكثر إصرارا بأن يلتزم جميع أعضاء المجتمع الدولي بالقانون الدولي، فضلاً عن تقديم مساعدة حقيقية للنظام العالمي الناشئ الأكثر عدلاً والمتعدد الأقطاب".

وأكد بوتين، أن روسيا منفتحة دائما على بناء علاقات متكافئة ومتبادلة المنفعة مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الاستقرار والأمن في العالم الحديث يعتمدان بشكل مباشر على قدرة الدول على التعاون.