الناتو يبدأ مناورة كبيرة لنقل القوات في ميناء إمدن الألماني

يبدأ حلف شمال الأطلسي "الناتو" أكبر مناورة لنقل القوات مقررة لهذا العام تحت اسم "ستيدفاست دارت 26".

ومن المنتظر وصول أولى الدفعات من جنود إيطاليين صباح اليوم الخميس إلى ميناء إمدن الألماني في منطقة شرق فريزيا، ومعهم معدات ومواد ومركبات.

وبحسب بيانات الجيش الألماني، فإن ألمانيا تعد الدولة المضيفة لهذه المناورة العسكرية الكبرى، كما تمثل مركزا محوريا للعمليات اللوجستية.

وأوضح المقر العملياتي للناتو في مدينة برونسوم الهولندية أن ميناء إمدن سيشهد البداية العلنية للمناورة في ألمانيا. وتهدف التدريبات إلى اختبار القدرة على نقل القوات بسرعة وبشكل منسق.

كما تشمل المناورة التدرب على استقبال وتجهيز وإعادة نقل وحدات متعددة الجنسيات في ظروف تحاكي الواقع، وذلك بهدف تعزيز قدرة الناتو على الدفاع ضد أي هجمات تستهدف أراضي الحلف وإظهار هذه القدرة.