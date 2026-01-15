مصر تنافس على برونزية أمم أفريقيا للمرة الأولى منذ 42 عامًا

يعود منتخب مصر الأول لكرة القدم للمنافسة على الميدالية البرونزية في بطولة كأس أمم أفريقيا، للمرة الأولى منذ 42 عامًا، بعدما خسر صفرـ1 أمام السنغال، الأربعاء، ضمن نصف نهائي النسخة الـ35 من البطولة المقامة في المغرب.

ويواجه «الفراعنة» يوم السبت على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، الخاسر من مباراة المغرب ونيجيريا، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان بطل كأس الأمم الأفريقية التاريخي، صاحب 7 ألقاب، قد فقد فرصة الوصول إلى نهائي البطولة بعد تلقيه هدفًا وحيدًا من السنغال على ملعب طنجة الكبير، وبذلك، يعود المنتخب المصري إلى مباراة تحديد المركز الثالث بعد غياب دام 42 عامًا، إذ سبق له خوض هذه المباراة خمس مرات، فاز في ثلاث منها وخسر في اثنتين.

وتقلد المنتخب المصري برونزية البطولة أعوام 1963 و1970 و1974، بينما خسرها في 1980 و1984، إذ فاز على إثيوبيا 3ـ0 في 1963، وعلى كوت ديفوار 3ـ0 في 1970، وعلى الكونغو 4ـ0 في 1974، وخسر 0ـ2 أمام المغرب في 1980، و0ـ3 أمام الجزائر في 1984.