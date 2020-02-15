الصحة الكويتية تطلب من المستشفيات الالتزام بالإجراءات الخاصة بكورونا

أكدت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية الدكتورة فاطمة النجار وجود تنسيق بين الوزارة وجميع المرافق الطبية الأهلية بشأن الإجراءات المتبعة بفيروس "كورونا" المتحور الجديد.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم السبت عن النجار قولها إن الإجراءات المتبعة في القطاع الأهلي الطبي، حسب تعميم وزارة الصحة بشأن الإجراءات المتبعة مع كورونا، عدم السماح بمغادرة الحالات المشتبه بها المستشفيات الأهلية لحين نقلها وعزلها بمكان مناسب وفق ارشادات منع العدوى.

كما أكدت ضرورة التنسيق مع إدارة الطوارئ الطبية لنقل المريض إلى مستشفى حكومي مع التنسيق المسبق للتأكد من استعداد القطاع الطبي بالمستشفى الحكومي لاستقبال الحالة.

وأوضحت أن وزارة الصحة شددت على جميع المؤسسات الصحية الأهلية الالتزام بالإجراءات الخاصة في هذا الشأن، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بكل من يخل بالتعليمات المتبعة فيما يخص فيروس كورونا، بحيث تصل إلى إيقاف الأطباء عن العمل.