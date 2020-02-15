منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال شرقي نيجيريا

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الهجوم الإرهابي الذي شنته عناصر من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية منذ ايام على بعض القرى الواقعة شمال شرقي نيجيريا ، مما أسفر عن سقوط 30 قتيلا على الأقل.

وقالت المنظمة - في بيان اليوم السبت - إن الإسلام عصم دماء الناس وأموالهم، وتوعد من اعتدى عليها بأشد العقاب، قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32].

وأضافت المنظمة أن هذه التنظيمات الإرهابية أبعد ما تكون عن الإسلام في إجماله وتفصيله، وأنها لا تراعي حرمة لأي إنسان، مشددة على أيدي أصحاب الرأي والقرار في العالم في حربهم ضد الإرهاب، داعية العالم كله إلى الاصطفاف في تلك الحرب المشروعة من أجل إنقاذ الإنسانية من هذا الإجرام الأسود.