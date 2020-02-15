أحمد صبري أبو الفتوح يواصل استنطاق الزمان والمكان في «تاريخ آخر للحزن»

"تاريخ آخر للحزن" هو عنوان رواية جديدة للكاتب أحمد صبري أبو الفتوح، صدرت مؤخرا عن دار ميريت في القاهرة بغلاف للفنان أحمد اللباد.

المكان المركزي في هذه الرواية هو قرية نوسا البحر القريبة من مدينة المنصورة، وتنطلق أحداثها زمنيا من ثورة عرابي والحرب انتهت بانتصار الإنجليز واحتلالهم لمصر في 1882، وبطلاها فتح الله الفلاح البسيط الذي حارب في صفوف عرابي، وزوجته حلاوية التي كانت حاملا في ولديهما منصور، قبل أن يغادر الأب القرية ويطول غيابه عنها.

ولأحمد صبري أبو الفتوح 10 روايات، أشهرها خماسية السراسوة: الخروج، التكوين، أيام أخرى، شياطين.. ملائكة، حكايات أول الزمان، وروايات "طائر الشوك"، جمهورية الأرضيين، أجندة سيد الأهل، برسكال، وله مجموعة قصصية بعنوان "وفاة المعلم حنا".