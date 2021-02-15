ميدفيديف وروبليف يهديان روسيا إنجازا تاريخيا في بطولة أستراليا للتنس

أهدى الروسيان دانييل ميدفيديف وأندري روبليف بلادهما إنجازا تاريخيا جديدا عبر التأهل إلى دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس حيث حققا الفوز على ماكنزي ماكدونالد وكاسبر رود، على الترتيب، اليوم الاثنين ضمن منافسات الدور الرابع لتكون المرة الأولى التي يتأهل فيها ثلاثة لاعبين من روسيا إلى دور الثمانية بإحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

وحقق ميدفيديف، المصنف الرابع للبطولة، الانتصار الــ18 على التوالي وتغلب على الأمريكي ماكنزي ماكدونالد 4 / 6 و6 / 2 و6 / 3، وسيلتقي في دور الثمانية مواطنه روبليف الذي تأهل بالفوز على النرويجي كاسبر رود 6 / 2 و7 / 6 (7 / 3).

وكان الروسي الآخر أصلان كاراتسيف قد تأهل إلى دور الثمانية أمس الأحد بفوزه على فيليكس أوجه-ألياسيم المصنف العشرين للبطولة.

وجاء وصول ميدفيديف وروبليف إلى دور الثمانية بالبطولة الأسترالية بعد أيام من قيادة فريق روسيا للتتويج بلقب كأس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، والتي أقيمت منافساتها في ملبورن أيضا.

وكان ميدفيديف وروبليف وكاراتسيف قد أهدوا روسيا إنجازا تاريخيا سابقا بوصولهم إلى الدور الرابع، حيث كانت المرة الأولى التي يتأهل فيها ثلاثة لاعبين من روسيا إلى الدور الرابع بإحدى بطولات جراند سلام.

وتأهل ميدفيديف، المتوج بلقب البطولة الختامية للموسم الماضي والذي وصل إلى نهائي أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) عام 2019، إلى دور الثمانية ببطولة أستراليا للمرة الأولى وذلك بعد أن خرج من الدور الرابع بها في مرتين متتاليتين.

واحتاج ميدفيديف المصنف الرابع للبطولة إلى ساعة واحدة و29 دقيقة للتغلب على منافسه الأمريكي البالغ من العمر 25 عاما.