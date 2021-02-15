رئيس لجنة مراجعة قانون الانتخابات بالجزائر: عرضنا على الرئيس تبون مقترحات الأحزاب

قال أحمد لعرابة رئيس اللجنة القانونية لمراجعة قانون الانتخابات بالجزائر إنه بحث وأعضاء اللجنة خلال لقائهم اليوم بالرئيس عبدالمجيد تبون المقترحات التي قدمتها الأحزاب حول مسودة القانون.



وأضاف لعرابة، في تصريحات له عقب لقائه بالرئيس تبون اليوم الاثنين: "حظينا اليوم باستقبال من طرف السيد رئيس الجمهورية لتقديم عرض حال بمجمل التوجيهات الرئيسية المستخلصة من دراسة المقترحات التي وافتنا بها 48 حزبا، حيث تبادلنا الحديث والنقاش حولها والتي تمحورت أساسا حول بعض النقاط الجوهرية".



وكان الرئيس الجزائري قد كلف في شهر سبتمبر الماضي لجنة من الخبراء القانونيين برئاسة الدكتور أحمد لعرابة بإعداد مشروع لتعديل قانون الانتخابات، كثاني خطوة في إصلاح الحياة السياسية بعد تعديل الدستور الذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام جرى في الأول من نوفمبر الماضي.



وأجلت رحلة الرئيس تبون العلاجية التي بدأت في 28 أكتوبر الماضي واستمرت شهرين عرض مشروع القانون الجديد للنقاش العام، وهي الخطوة التي تم تنفيذها مؤخرا، حيث تم توزيع مسودة القانون الجديد على الأحزاب السياسية لإثرائها والنقاش حولها.



ويهدف مشروع القانون المكون من 313 مادة مقسمة على تسعة أبواب، إلى تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، وتنفيذ المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بإدارة ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وضبط الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني خاصة الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي.