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انقطاع الكهرباء في ولايتين بشمال المكسيك

مكسيكو سيتي - د ب أ
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 8:32 م | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 8:32 م

ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين، أن العديد من المدن في ولايتي تشهواهوا ونويفو ليون شمال المكسيك تعرضت لانقطاع الكهرباء اليوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن صحيفتي لا أوبيسون وتيليدياريو المكسيكيتين القول إن هذا الانقطاع قد يكون ناجما عن موجة الطقس بالغ البرودة التي ضربت المنطقة.

من ناحيتها قال جهاز تنظيم شبكة الكهرباء في المكسيك إن نقص إمدادات الغاز الطبيعي إلى المحطات في هذه المناطق أدى إلى قطع التيار، ودعا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك خلال هذه الأيام.

وأشار الجهاز إلى نقص إمدادات الكهرباء في شمال المكسيك بنحو 6959 ميجاوات.

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