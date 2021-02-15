إنتر ميلان يهزم لاتسيو بثلاثية وينتزع صدارة الدوري الإيطالي

انتزع فريق إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه لاتسيو 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز روما على أودينيزي 3 / صفر وأتالانتا على كالياري 1 / صفر وسامبودريا على فيورنتينا 2 / 1 وساسولو على كروتوني 2 / 1.

وسجل أهداف إنتر ميلان روميلو لوكاكو (هدفين)في الدقيقتين 22، من ركلة جزاء، والأخيرة من الشوط الأول ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 64، فيما سجل هدف لاتسيو جونزالو إسكالانتي في الدقيقة 61.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام ميلان وتوقف رصيد لاتسيو عند 40 نقطة في المركز السابع.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى واستحوذ لاتسيو على الكرة في أغلب فترات المباراة وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل الأهداف، وتمثلت خطورة لاتسيو من التمريرات العرضية التي لعبها فرانشيسكو أتشيربي ومانويل لاتزاري وسيرجي سافيتش.

ولعل أبرز فرص لاتسيو هي تسديدتين من شيرو إيموبيلي ولويس ألبيرتو في الدقيقتين 38 و40 ولكن سمير هاندانوفيتش كان لهما بالمرصاد.

في المقابل كان إنتر ميلان أكثر واقعية واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة مستغلا سرعات الثلاثي روميلو لوكاكو ولاوتارو ماريتينز ونيكولو باريلا.

واعتمد إنتر في هجماته على الاختراق من وسط الملعب واستطاع أن يسجل هدفين.

ففي الدقيقة 20 احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق إنتر ميلان بعدما قام ويسلي هوديت لاعب لاتسيو بعرقلة لاوتارو ماريتينز داخل منطقة الجزاء ليسددها رومليو لوكاكو بنجاح مسجلا الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل إنتر ميلان الهدف الثاني عندما مرر مارسيلو بروزوفيشت الكرة لتصطدم بقدم مانويل لاتزاري قبل أن تصل إلى لوكاكو غير المراقب ولكن الحكم ألغى الهدف في البداية قبل أن يعود لتقنية حكم الفيديو المساعد التي أكدت على صحة الهدف.

وفي الشوط الثاني، حاصر فريق لاتسيو مضيفه إنتر ميلان في منطقة جزائه وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تقليص الفارق، في المقابل تراجع إنتر ميلان لمنطقة جزائه واعتمد على الهجمات المرتدة مستغلا سرغات الثنائي لوكاكو ومارتينيز.

وتمكن بالفعل لاتسيو من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 61 عندما سدد سيرجي سافيتش كرة قوية من ركلة حرة لتصطدم بجونزالو إسكالانتي وتغير اتجاهها لتعانق الشباك.

ولكن فرحة لاتسيو بتقليص الفارق لم تدم طويلا حيث تمكن إنتر من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 64 عندما انطلق لوكاكو بالكرة من منتصف الملعب من الناحية اليمنى حتى دخل منطقة جزاء لاتسيو ليمرر الكرة إلى مارتينيز لحظة خروج بيبي رينا، حارس لاتسيو، من مرماه، ليضعها مارتينيز بسهولة إلى داخل المرمى.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز إنتر ميلان 3 / 1.