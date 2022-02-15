الولايات المتحدة تطلب من هندوراس تسليمها الرئيس السابق خوان أورلاندو هرنانديز

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كشف مسؤول هندوراسي، أن الولايات المتحدة طلبت من هندوراس تسليمها الرئيس السابق خوان أورلاندو هرنانديز المتهم بتهريب مخدرات.

وقال المسؤول، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هرنانديز الذي غادر منصبه الشهر الماضي، موجود حاليا في هندوراس إذ شوهد عناصر من القوات الخاصة للشرطة تحيط بمنزله في العاصمة تيغوسيغالبا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هرنانديز أدرج العام الماضي على قائمة من الأشخاص المتهمين بالفساد وتقويض الديمقراطية في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس.

وأضاف: "الولايات المتحدة تعمل على تعزيز الشفافية والمحاسبة في أمريكا الوسطى بالإعلان عن قيود على إصدار تأشيرات بحق رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرناندير، على خلفية أعمال فساد".

وهرنانديز الذي غادر منصبه في 27 يناير بعد ثماني سنوات من توليه الرئاسة، اتهمه مدعون في نيويورك بالضلوع في عمليات تهريب مخدرات.

وينفي هرنانديز كافة التهم ويعتبر ذلك جزءا من مؤامرة انتقامية من جانب تجار مخدرات اعتقلتهم حكومته أو سلمتهم للولايات المتحدة.