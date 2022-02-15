محافظ أسوان: تسليم كل المتضررين من السيول منازلهم الجديدة نهاية مارس

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن تفاصيل تسليم 20 منزلا بنجع البسطامي الفوقاني بقرية الكوبانية من إجمالي 468 منزلا تم إنهاؤها وتسليمها بالمناطق والقرى التي تعرضت للسيول على مراحل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء اليوم الاثنين، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة أسوان أعطت أمل إلى الأهالي المتضررين من السيول، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تسليم كل المتضررين من السيول منازلهم الجديدة نهاية مارس.

واستكمل، أنه تم تسليم 20 منزلا بنجع البسطامي الفوقاني بقرية الكوبانية من إجمالى 468 منزلا تم نهوها و تسليمها بالمناطق والقرى الأخرى على مراحل منها 410 منازل شهدت ترميمات وتركيب أسقف، بجانب إعادة إنشاء 58 منزلا تعرضت للانهيار الكلى بنسبة تنفيذ 71,5 %.

وتابع، أنه تم تسكين 450 أسرة سواء بشكل مؤقت أو دائم للأسر المتضررة بعد فرش وتجهيز 528 وحدة سكنية بحى السلام من الأثاثات والأجهزة والمستلزمات المنزلية ، وهو الذى تزامن مع توفير كافة الخدمات من مدرسة ووحدة صحية ومكتبة ثقافية ومسجد وبريد.