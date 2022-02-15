أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الإطعام

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر استقبال الدفعة الأولى من الدفعات المخصصة من الوزارة من لحوم صكوك الإطعام للعام 2022 وقدرها 2 طن، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وفي إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.

وقال محمود، إنه تم استقبال 2 طن من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وفي إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.