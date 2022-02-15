الصحة العالمية: دخول مستلزمات طبية إلى تيجراي لأول مرة منذ يوليو 2021

• ونقص الوقود يظل عائقا أمام توزيع المستلزمات على المراكز الصحية

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأنه سُمح لها بتسليم إمدادات طبية إلى تيجراي في شمال إثيوبيا، لأول مرة منذ يوليو 2021، لكنها ستظل عاجزة عن توزيعها على المراكز الصحية بسبب نقص الوقود.

وبحسب بيان صدر عن منظمة الصحة العالمية، نقل برنامج الأغذية العالمي المستلزمات جوا إلى ميكيلي في تيجراي يوم 11 فبراير، ومن المتوقع نقل المزيد من الشحنات هذا الأسبوع، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يُسمح بإدخال الوقود للعمليات الإنسانية إلى تيجراي منذ أغسطس 2021، باستثناء شاحنتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي في نوفمبر.

ودعت منظمة الصحة العالمية مجددا إلى الوصول غير المقيّد لتقديم المساعدات الإنسانية في تيجراي.

وجاء في البيان: "ندعو إلى السماح بنقل الوقود إلى تيجراي بشكل عاجل، بدعم من السلطات الوطنية والشركاء الدوليين، حتى تتمكن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من تلبية الاحتياجات الإنسانية لجميع الإثيوبيين".

وتشمل الإمدادات التي يتم تخزينها الآن حتى يتسنى توزيعها، معدّات طبية مهمة، وأدوات الحماية الشخصية، ومضادات حيوية، وأدوية للملاريا والسكري- بما في ذلك الإنسولين- وعلاجا لنقص التغذية الحاد الوخيم، وأدوية ومستلزمات للصحة الإنجابية.