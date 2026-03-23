قال مصدر أمريكي، إن مصر وتركيا وباكستان كانت تتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، خلال اليومين الماضيين.

وأضاف المصدر في تصريحات لموقع «أكسيوس»، أن وزراء خارجية الدول الثلاث أجروا محادثات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأشار إلى أن «الوساطة جارية وتحرز تقدمًا»، موضحًا أن النقاش يدور حول إنهاء الحرب وحل جميع القضايا العالقة.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أنه أصدر تعليمات بتأجيل أي هجمات عسكرية تستهدف محطات الكهرباء والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام، وذلك قبل ساعات فقط من الموعد النهائي الذي كان من شأنه تصعيد الصراع الذي دخل أسبوعه الرابع.

وكتب ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال» أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات «جيدة وبناءة للغاية» خلال اليومين الماضيين حول «حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط».

وأضاف في رسالته المكتوبة بأحرف كبيرة أنه أصدر تعليماته لوزارة الدفاع بتأجيل الهجمات حتى الإعلان عن نتائج المحادثات الجارية.

في المقابل، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر أنه «لا توجد أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة».

وأوضحت الوكالة أن ترامب تراجع عن استهداف محطات الكهرباء الإيرانية بعد أن حذرت إيران من أنها سترد على أي هجوم باستهداف محطات الطاقة في غرب آسيا.

من جانبها، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، إجراء مفاوضات مؤخرًا بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت في بيان، نشرته وكالة «مهر»، إن تصريحات الرئيس الأمريكي تأتي في إطار الجهود المبذولة لخفض أسعار الطاقة، وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية.

وأضافت: «نعم، هناك مبادرات من دول المنطقة لخفض التوترات، وردنا على جميعها واضح: لسنا الطرف الذي بدأ هذه الحرب، ويجب إحالة جميع هذه الطلبات إلى واشنطن».

وأكدت أن «الجمهورية الإسلامية متمسكة بموقفها الرافض لأي نوع من المفاوضات قبل تحقيق أهداف إيران من الحرب».