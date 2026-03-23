مقتل 3 سوريين في انفجار لغمين بدير الزور

نشر في: الإثنين 23 مارس 2026 - 2:47 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مارس 2026 - 2:47 م

قتل 3 سوريين وأصيب رابع، الاثنين، جراء انفجار لغمين من مخلفات النظام المخلوع في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" (رسمية) بـ"مقتل 3 مواطنين وإصابة آخر في حادثي انفجار لغمين منفصلين من مخلفات النظام البائد في محيط بلدة التبني غرب دير الزور ومنطقة كباجب في الريف الجنوبي".

ومن حين إلى آخر، تعلن السلطات عن قتلى أو جرحى جراء انفجار مخلفات من الحرب التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على البلاد لمدة 14 عاما (2011- 2024).

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لمعالجة مخلفات الحرب وضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة أمضاها في الحكم.​​​​​​​

