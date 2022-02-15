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تقرير: القاضية غادة عون مستمرة في ملاحقة حاكم مصرف لبنان وإحضاره لاستجوابه

بيروت (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 10:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 10:35 م

أعلنت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، اليوم الثلاثاء، أنها مستمرة في ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإحضاره لاستجوابه، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن القاضية غادة عون "كانت راسلت المديرية العامة لأمن الدولة للمرة الثانية، وكررت طلبها بإحضار سلامة لاستجوابه. كما راسلت خطياً مديرية قوى الأمن الداخلي لمعرفة ما إذا كان هناك قرار خطي بعدم التعرض لسلامة".

ولم تتمكن المديرية العامة لأمن الدولة اليوم الثلاثاء من إنفاذ مذكّرة الإحضار، رغم توجيهها دوريات إلى مكان عمله في المصرف المركزي في بيروت، إضافةً إلى منزليه في منطقتي الرابية والصفرا شمال بيروت.

ونفى وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، بعد اجتماع في السراي الحكومي اليوم الثلاثاء، ما أشيع على بعض وسائل الإعلام عن احتكاك حصل بين عناصر المديرية العامة لأمن الدولة والعناصر المولجين حماية سلامة، التابعين لـقوى الأمن الداخلي.

وفي وقت لاحق، نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، ما أُشيع عبر وسائل الإعلام عن منع عناصر قوى الأمن الداخلي المُولجة حراسة مكان إقامة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لدوريّة من أمن الدولة، تنفيذ مذكّرة إحضار قضائيّة صادرة بحقّه.

وأصدرت القاضية غادة عون مذكّرة الإحضار بحق حاكم مصرف لبنان بعد تغيّب سلامة ثلاث مرات عن جلسات حدّدتها للاستماع إليه في الشكوى المُقدّمة ضدّه من قبل مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بجرائم اختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.

كانت القاضية قد أصدرت في 11 يناير الماضي مذكرة طلبت فيها، إنفاذ قرار منع السفر في حق حاكم مصرف لبنان، بالنظر لما ورد من معطيات في الشكوى المقدمة ضده من محامي الدائرة القانونية ل"مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام".


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