السيطرة على حريق شقة تستخدم كمصحة لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية يتخذ منها مالكها كمصحة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات، وتبين أن مالك الشقة يستخدمها كمصحة لعلاج الإدمان.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.