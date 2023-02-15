منح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، جائزة أفضل وزير في العالم لوزير التعليم الأساسي والثانوي في سيراليون ديفيد موينينا سينجيه.

وتم تكريم الوزير السيراليوني، خلال القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي التي تتواصل أعمالها حتى اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة لأكثر من 10 آلاف قائد ومسؤول حكومي ورؤساء المنظمات الدولية والشركات العالمية الكبرى ورواد الأعمال، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتهدف جائزة أفضل وزير في العالم التي تنظمها مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" الشرق الأوسط، للتعريف بأفضل النماذج العالمية الرائدة في العمل الحكومي، في تطوير منظومة الفرص المستقبلية، وحلول مبتكرة للتحديات العالمية تدعم بناء مجتمعات مستدامة، والاحتفاء بإنجازاتها الاستثنائية.

وتسلّط الجائزة الضوء على الجهود الاستثنائية للوزراء في الحكومات حول العالم لتعزيز التميز في القطاع الحكومي، وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير تسهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها، كما تحتفي الجائزة بالنماذج التي يمثلونها لإلهام غيرهم من المسؤولين الحكوميين ومقدّمي الخدمات من أجل تعزيز الابتكار.

وديفيد موينينا سينجيه هو أول من يتولى منصب "مسؤول الابتكار الأول" في سيراليون، وكان سابقا باحثا في مركز "آي بي ام للأبحاث بأفريقيا" في نيروبي.