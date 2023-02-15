تحطم سيارة ملاكي إثر سقوط كونتينر عليها في الإسكندرية

وقع، اليوم الأربعاء، حادث مروري على طريق المكس، غربي الإسكندرية، حيث سقط "كونتنر" من مقطورة نقل على سيارة "ملاكي" وذلك أثناء سيرها باتجاه الطريق الساحلي، دون أن يُسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة شرطة المرور، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث سير مروري على طريق المكس.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، والحماية المدنية، إلى موقع البلاغ تبين من المعاينة والفحص أنه وأثناء سير مقطورة محملة "بـ2 كونتر" انزلق أحدهما على سيارة ملاكي، مما أدى لتحطمها.

ووفقًا لمصدر أمني، تم إزالة آثار الحادث من حرم الطريق، وإعادة فتحه أمام السيارات لمنع تعطل الحركة المرورية، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.