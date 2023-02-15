سكرتير عام مساعد كفر الشيخ يفتتح معرض «أهلا رمضان» ببيلا

أناب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء ماهر كامل سكرتير عام مساعد المحافظة، اليوم الأربعاء، في افتتاح معرض «أهلا رمضان» للسلع الغذائية والرمضانية المقام بمدينة بيلا.

وحضر افتتاح المعرض، عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وجمال ساطور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وجمال يونس، المشرف العام علي الأسواق بمحافظة كفر الشيخ، وقيادات التموين، والغرفة التجارية بالمحافظة، والوحدة المحلية لمركز، ومدينة بيلا.

وتفقد السكرتير المساعد، أجنحة المعرض الذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالمحافظة، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

وقال السكرتير المساعد، إن المعرض يتضمن السلع الغذائية الأساسية مثل (اللحوم، السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، الدقيق)، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء، وأقسام للمجمدات من دواجن وأسماك، حيث يتم بيعها بأسعار مخفضة بنسبة تصل من 25 إلى 30%، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

ويعد المعرض هو عاشر معارض «أهلاً رمضان»، بعد افتتاح معارض «كفر الشيخ وفوة، والحامول وبلطيم، و2 بسيدي غازي، وسيدي سالم، ودسوق، والبرلس»، إضافة إلى ماركت المنطقة الشمالية ببلطيم، وهايبر المنطقة الشمالية بغرب مدينة كفر الشيخ.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها المحافظة؛ لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء الأسعار والتوسع في فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن.