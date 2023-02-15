الري: حلول جذرية للسحب الجائر من المياه الجوفية وارتفاع منسوب الصرف الزراعي بواحة سيوة

• سويلم: أعمال التطوير شهادة ميلاد جديدة للواحة





قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن أعمال التطوير الجارية شهادة ميلاد جديدة لواحة سيوة، موضحا أن المشروع الجاري تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأساتذة والباحثين بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، يستهدف استعادة التوازن البيئي بالواحة، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه والمناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعي بالواحة.

وأكد سويلم، في بيان صحفي يوم الأربعاء، اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة والعمل على وضع حلول جذرية لمشكلة السحب الجائر للمياه الجوفية وارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بالواحة.

وأوضح أن هذا المشروع "الفريد من نوعه" تتكامل فيه مجهودات مؤسسات الدولة المعنية وأهالي الواحة لتطوير المنظومة المائية بطرق مستدامة تراعي الأبعاد كافة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقق الاستقرار لأهالي الواحة مع استدامة موارد الواحه المائية للأجيال القادمة، وهو ما يمثل ضمانة نجاح لأعمال التطوير.

وذكر تقرير تلقاه سويلم من رئيس قطاع المياه الجوفية الدكتور أسامة الظاهر أن أعمال التطوير الجارية تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق" نتيجة الحفر العشوائي للآبار، حيث يعتبر الخزان الرئيسي لإنتاج مياه الري بالواحة.

وتابع: كما يستهدف حل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعي، والتي أدت لارتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضي الزراعية بالواحة، وهو الأمر الذي أثر سلبا على هذه الأراضي، مؤكدا أنها مشكلات قائمة منذ ٣٠ عاما، ولذلك بدأت الوزارة في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية.

وأوضح أن المشروع يتضمن حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية، والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر.

وتابع: كما تم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه لتقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية، والتي أثرت سلبا على بعض الأراضي الزراعية والمباني والمنشآت السياحية الواقعة على البحيرة، مؤكدا أن المنطقة "بدأت تسترد عافيتها" بعد خفض منسوب المياه ببركة سيوة، الأمر الذي أسهم في استرداد مساحات كبيرة من المزارع التي تدهورت خلال السنوات الماضية .

وأشار إلى أنه جارٍ أعمال حفر قناة مفتوحة لنقل مياه الصرف الزراعي ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة حيث تمتد هذه القناة لمسافة ٣٣.٧٠ كيلومتر، كما يجري إنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعي من مصارف أنطفير وسيوة الغربي وملول من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.