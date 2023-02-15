صحيفة بولندية: زيلينسكي سيلتقي بايدن في بولندا

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ذكرت صحيفة بولندية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في بولندا.

وقالت صحيفة "دزينيك غازيتا براونا" إن الرئيسين قد يلتقيان إما في وارسو أو في رزيسزو.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، زار الرئيس الأوكراني 4 عواصم فقط، وهي واشنطن ولندن وباريس وبروكسل، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ومن المتوقع أن يقدم الرئيس الأوكراني خطة للسلام مكونة من 10 نقاط، والتي كشف عنها في نوفمبر 2022.

وتتضمن الخطة تبادل للأسرى بموجب صيغة "الجميع مقابل الجميع"، بالإضافة إلى ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة.

كما أكد زيلينسكي أنه يُصر على الضمانات الأمنية الدولية لأوكرانيا، قائلا إنه طور مسودة لوثيقة ذات صلة.

وأضاف أنه سيحظى بموافقة لإنشاء آلية دولية لتقديم تعويض عن الخسائر التي سببتها العمليات العسكرية من خلال الاعتماد على الأصول الروسية.