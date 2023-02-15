الأمم المتحدة: مساعدات الإمارات الإضافية تعزز جهود إغاثة متضرري الزلزال في سوريا

أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، بتقديم الامارات مبلغ إضافة بقيمة 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين في سوريا، مشيرا إلى أن عطاء الإمارات الإنساني جاء في توقيت مهم وحساس لإنقاذ حياة الكثيرين من المتضررين والأسر المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرا.

وأكد جريفيث في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن مساعدات دولة الإمارات السخية ستسهم بوجه عام في تقديم المعونات العاجلة للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا و تركيا.